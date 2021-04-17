"Локомотив" показал, как Гильерме на стадионе объявлял стартовый состав команды на матч с "Ростовом" (видео)

За хозяев поля голами отметились нападающие Франсуа Камано, Рифат Жамалетдинов, Эдер и полузащитник Гжегож Крыховяк. Единственный гол подопечных Валерия Карпина на счету защитника Денниса Хаджикадунича.
Гильерме был дисквалифицирован на два матча за неприличный жест, показанный в матче 25-го тура болельщикам "Спартака". "Локомотив" устроил акцию в поддержку вратаря, предложив болельщикам майки с надписью: "Мы – Локо! Мы вместе" и фамилией футболиста.
На вчерашнем матче с «Ростовом» Гиля лично объявил стартовый состав «Локо» на игру! ? pic.twitter.com/ksdWEdFgXv— «Локомотив» (@fclokomotiv) April 18, 2021
После победы над "Ростовом" подопечные Марко Николича набрали 49 очков и поднялись на вторую строчку турнирной таблицы российской Премьер-лиги.