Федотов отметил, что "Сочи" заслужил победу над ЦСКА. Вместе с тем, по его словам, концовку встречи сочинцы провели не лучшим образом.
"Победа заслужена. В первом тайме контролировали игру, создавали моменты. Серьезные шансы были и до пенальти. Был один провальчик, когда выскочил Эджуке. Хорошо, что сняли угрозу за счет самоотверженных действий.
Мы контролировали игру и дальше и логично забили еще. В дальнейшем тоже имели моменты. ЦСКА — прекрасная команда, может из ничего создать момент. В концовке мы сыграли немножко импульсивно. Соперники усилили группу атаки. Мы должны были доиграть спокойно, к сожалению, этого не сделали", - сказал Федотов.
Отметим, что "Сочи" набрал 43 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА имеет в запасе 46 баллов и идет пятым.
Источник: Sport24
"Сочи" удержал победный счет в матче с ЦСКА
Федотов: "Сочи" заслужил победу над ЦСКА, но в концовке мы сыграли немножко импульсивно
Наставник "Сочи" Владимир Федотов прокомментировал победу над ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ (2:1).
Фото: РИА Новости
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