"Шансы на еврокубки? Осталось четыре матча. Знали, что будет тяжелый сезон. Надо смотреть на следующую игру и на то, чему нас научит эта игра.
Что надо исправить? У нас много работы. Видел это с первого дня. Тренер ни одной команды не может за неделю-две все исправить. Верю в эту команду, у нас хорошие игроки. Нужно вынести урок и готовиться к следующей игре. Попробуем победить", - заявил Олич.
На данный момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе московской команды 46 очков. "Сочи" располагается на седьмом месте в турнирной таблице, имея в запасе 43 очка.
Отметим, что в матче с "Сочи" Олич потерпел первое поражение в качестве главного тренера ЦСКА.
Источник: Sport24
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Олич: ни один тренер не может все исправить за неделю-две. Верю в ЦСКА, у нас хорошие игроки
Наставник ЦСКА Ивица Олич после поражения от "Сочи" в матче 26-го тура РПЛ (1:2) высказался о работе, которую предстоит проделать тренерскому штабу "армейцев".
Фото: ЦСКА
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