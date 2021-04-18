Олич: ни один тренер не может все исправить за неделю-две. Верю в ЦСКА, у нас хорошие игроки

Наставник ЦСКА Ивица Олич после поражения от "Сочи" в матче 26-го тура РПЛ (1:2) высказался о работе, которую предстоит проделать тренерскому штабу "армейцев".
Фото: ЦСКА
"Шансы на еврокубки? Осталось четыре матча. Знали, что будет тяжелый сезон. Надо смотреть на следующую игру и на то, чему нас научит эта игра.

Что надо исправить? У нас много работы. Видел это с первого дня. Тренер ни одной команды не может за неделю-две все исправить. Верю в эту команду, у нас хорошие игроки. Нужно вынести урок и готовиться к следующей игре. Попробуем победить", - заявил Олич.

На данный момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе московской команды 46 очков. "Сочи" располагается на седьмом месте в турнирной таблице, имея в запасе 43 очка.

Отметим, что в матче с "Сочи" Олич потерпел первое поражение в качестве главного тренера ЦСКА.

Источник: Sport24

Федотов: "Сочи" заслужил победу над ЦСКА, но в концовке мы сыграли немножко импульсивно

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Олич ЦСКА Сочи
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Олич: ни один тренер не может все исправить за неделю-две. Верю в ЦСКА, у нас хорошие игроки
Федотов: "Сочи" заслужил победу над ЦСКА, но в концовке мы сыграли немножко импульсивно
Стукалов высказался о тактике "Уфы" на матч со "Спартаком"
Тедеско - о матче с "Уфой": Мозес справа, Зобнин слева? Посмотрим, у нас есть несколько наработок 1
Федун: сегодня 99 лет "Спартаку". Хотелось бы, чтобы праздничное настроение было и после матча с "Уфой" 1
"Сочи" удержал победный счет в матче с ЦСКА 40
Гол Малиновского принес "Аталанте" победу над "Ювентусом", Миранчук на поле не появился 1
"Спартак" - "Уфа". Кутепов и Понсе выйдут в стартовом составе хозяев
"Арсенал" в компенсированное время спасся от поражения в матче с "Фулхэмом" 1
"С 99-летием, "Спартак"! Пусть Бог хранит тебя!" Федун поздравил всех красно-белых с днем рождения клуба 10
"Мы живем в стране, где умирающему от голода человеку отказывают в вызове врача". Уткин - о ситуации с Навальным 41
В "Спартаке" прокомментировали информацию о возможной продаже четырех игроков 3
Источник: Николич готов покинуть "Локомотив" из-за разногласий с руководством клуба 17
СМИ: "Спартак" планирует продать четырех игроков летом 8
Источник: матч "Локомотив" - "Ростов" стал последним для Вилкова в РПЛ 13
"Арсенал" одержал вторую победу подряд в РПЛ, разгромив "Тамбов" 1
Марио Фернандес получил травму на тренировке перед матчем с "Сочи". Его участие в полуфинале Кубка под вопросом 3
"Сочи" - ЦСКА. Васин - в стартовом составе, Марио Фернандес остался в запасе 16
"Спартак" не сможет увеличить квоту для зрителей на дерби с ЦСКА 4
"Этот судья не готов судить матчи РПЛ". Слуцкий раскритиковал арбитра после победы "Рубина" над "Уралом" 7
Жиго описал "Спартак" тремя словами 11
Срна хочет видеть Де Дзерби, отказавшего "Спартаку", на посту главного тренера "Шахтера"
«Рубин» потерял Хвичу, но в меньшинстве сумел победить «Урал». Дюпин – герой, а ЦСКА теперь на пятом месте в РПЛ
Червиченко: виделся с Карпиным. Он сказал, что "Спартак" вообще его не интересует 9
"Рубин" победил "Урал" и обошел ЦСКА в турнирной таблице РПЛ 16
РФС может наказать Чорлуку за то, что он посоветовал КДК расслабиться и выпить пива 6
Бильярдный гол Йевтича в ворота "Урала" (видео)
Стали известны стартовые составы "Арсенала" и "Тамбова"
Кварацхелия получил травму в матче с "Уралом" 1
В "Спартаке" прокомментировали информацию об интересе к Карпину 3
Все новости
-