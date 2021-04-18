– Никаких двойных премиальных не будет. У меня ведь небольшой клуб со скромным бюджетом. Тем более мы еще не выполнили основную задачу: остаться в Премьер-Лиге. Поэтому говорить о каких-то дополнительных бонусах не стоит, – заявил Газизов в интервью для "Eurostavka".
Игра 26-го тура российской Премьер-лиги между "Спартаком" и "Уфой" состоялась в 99-й день рождения московского клуба. Цифры на табло зафиксировали победу подопечных Алексея Стукалова со счетом 3:0. Голами отметились полузащитники Владислав Камилов (дубль) и Филип Мрзляк.
По итогам тура "Спартак" занимает третье место, отставая от лидирующего "Зенита" на восемь очков. "Уфа" располагается на 14 месте, набрав 20 очков в 26 матчах сезона.
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Газизов рассказал, какие бонусы получат футболисты "Уфы" за победу над "Спартаком"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, какие премиальные получат игроки "Уфы" за победу в матче 26-го тура РПЛ со "Спартаком" (3:0).
Фото: ФК "Спартак"
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