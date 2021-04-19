Отметим, сегодня, 19 апреля, стало известно, что руководство "Тоттенхэма" уволило Жозе Моуринью с поста главного тренера команды. Португалец возглавлял "шпор" с ноября 2019 года.
Барбоза заявил, что Моуринью вряд ли сразу согласится стать тренером "Спартака", если ему поступит соответствующее предложение. Вместе с тем он отметил, что в дальнейшем работа в России может быть интересна Моуринью.
"Если Федун выйдет на него, то есть вероятность, что Моуринью может принять приглашение от "Спартака"? Сейчас это маловероятно. Я хорошо знаю Жозе, он сейчас сделает паузу и не будет принимать предложение, так что тут вопрос не в чемпионате России. Может ли ему быть интересна Россия по завершении сезона? Сейчас он отдохнет и будет размышлять и анализировать, однако нельзя сказать, что Россия не может быть ему интересна летом", - заявил Барбоза.
Источник: Sport24
Официально: "Тоттенхэм" уволил Моуринью
Агент: может ли Моуринью возглавить "Спартак"? Сейчас это маловероятно
Известный португальский агент Паулу Барбоза высказался о возможном назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера "Спартака".
Фото: Getty Images
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