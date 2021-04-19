"Мне трудно говорить о вчерашней игре. Проиграть «Уфе» у себя дома 0:3… Это, конечно, не дело. Что тут сделаешь? Думаю, за чемпионство уже очень тяжело будет бороться. Необходимо биться за вторую строчку, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Отсутствие Соболева сказалось? Не думаю. Сомневаюсь, что от одного игрока так много зависит", - сказал Дасаев.
Отметим, что "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В активе "красно-белых" 47 очков. "Уфа" располагается на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 20 очков.
Источник: Спорт-Экспресс
Кавазашвили: "Спартак" потерял второе место. Они сами забили гвоздь в свой гроб
Дасаев: мне трудно говорить о матче "Спартака" с "Уфой". Проиграть дома с таким счетом - это не дело
Бывший вратарь "Спартака" Ринат Дасаев прокомментировал поражение "красно-белых" в матче 26-го тура РПЛ с "Уфой" (0:3).
Фото: "СЭ"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!