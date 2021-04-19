Полузащитник ЦСКА Кучаев тренируется по индивидуальной программе

Агент Олег Артемов, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, рассказал о состоянии футболиста.
Фото: ПФК ЦСКА
"Костя продолжает восстановление, прогресс есть. Все еще неизвестно, когда он сможет сыграть. Сейчас он тренируется по индивидуальной программе", - заявил Артемов.

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в текущем сезоне провел 19 матчей в Российской Премьер-лиге, в которых забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи. Последний раз в составе "армейцев" он выходил в матче 23-го тура РПЛ против "Зенита" (2:3). В том матче он провел 67 минут.

ЦСКА располагается на 5-м месте в таблице чемпионата России, набрав 46 очков в 26-ти матчах. В последнем туре команда Олича уступила в гостях "Сочи" со счетом 1:2 25 апреля "армейцы" сыграют против "Спартака". Начало матча - в 16:30 мск.

Источник: "СЭ"

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Теги: ЦСКА Кучаев
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