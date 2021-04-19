"Может быть, стоит теперь переиграть матчи с его участием? Если он плохо работал, то надо отменить результаты встреч. Это просто мое предложение. Я надеюсь, что у людей, кто его отстранил, есть доказательства его вины. Если доказательств нет, то Вилков обратится в Европейский суд по правам человека и ему выплатят компенсацию и восстановят на работе", - сказал Губерниев.
Напомним, сегодня глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что судья Михаил Вилков пожизненно отстранен от работы на любых футбольных матчах.
Последним матчем, который обслуживал Вилков, стала игра 26-го тура Российской Премьер-лиги "Локомотив" - "Ростов" (4:1). После этой игры арбитра раскритиковали за ряд спорных решений.
Вилков провел 175 матчей чемпионата России с момента своего дебюта в 2010 году. Ранее Вилков уже отстранялся от матчей РПЛ из-за ошибок. В прошлом сезоне Михаил выводился из списка судей Премьер-лиги до конца года после матча 11-го тура между "Краснодаром" и "Рубином".
Источник: "СЭ"
Судья Вилков отреагировал на свое отстранение
Хачатурянц: Вилков хочет встретиться? Я своего мнения не поменяю
Губерниев: может быть, стоит теперь переиграть матчи с участием Вилкова
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на отстранение арбитра Михаила Вилкова от работы на матча российского чемпионата.
Фото: РПЛ
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