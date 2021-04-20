Стали известны подробности нового контракта 17-летнего полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна, который вступает в силу летом 2021 года, сообщают СМИ.
По данным источника, контракт заключен сроком на 3 года, футболист получит 800 тысяч евро в качестве подписного бонуса и месячный оклад в размере 35 тысяч евро, который может возрастать каждый сезон в зависимости от показателей игры. Также в соглашении присутствует плавающая сумма отступных, действующая только для клубов из топ-5 европейских чемпионатов: 15 миллионов евро в первый год действия контракта, 20 миллионов во второй, 30 миллионов в третий.
Источник: Eurostavka
Источник: стали известны подробности нового контракта Захаряна в "Динамо"
Опубликована информация по новому соглашению 17-летнего атакующего полузащитника Арсена Захаряна с московским "Динамо".
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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