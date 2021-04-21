В частности, в число лучших футболистов в истории ЦСКА Карпов включил действующих игроков "армейцев" - вратаря Игоря Акинфеева и защитника Марио Фернандеса.
"Топ-три игрока в истории ЦСКА? Акинфеев. На втором месте – Березуцкие и Игнашевич. Фернандес. На каком языке общаемся с Марио? Когда как. Он хорошо понимает русскую речь, но говорит тяжеловато", - заявил Карпов.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Карпов провел 10 матчей и не отличился результативными действиями.
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков.
Источник: Чемпионат
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Карпов назвал лучших игроков в истории ЦСКА
Защитник ЦСКА Вадим Карпов назвал лучших игроков в истории клуба, в их число вошли два действующих футболиста "армейцев".
Фото: ЦСКА
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