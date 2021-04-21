О возможности указанного решения заявил юрист, представляющий интересы компании "Капитальные активы". Эта компания владеет 22% акций "Спартака".
"Спартак" должен выплатить Газизову после увольнения 400 миллионов рублей. Пока менеджер получил только 100 миллионов.
В прошлом месяце "Капитальные активы" подали в Арбитражный суд Москвы иск с требованием признать недействительным решение совета директоров "Спартака" в моменте передачи Леониду Федуну полномочий определять условия прекращения трудового соглашения с Газизовым по своему усмотрению.
Как сообщил юрист, после собрания акционеров компании условия иска будут уточняться. Возможно, требования к Газизову будут расширены.
Напомним, что Газизов занял пост гендиректора "Спартака" летом 2020 года. В декабре он покинул клуб. Сейчас Газизов является гендиректором "Уфы".
Источник: Телеграм-канал "РИА Новости Спорт"
Владелец 22% акций "Спартака" может расширить исковые требования к Газизову
Исковые требования к бывшему гендиректору "Спартака" Шамилю Газизову после увольнения из клуба могут быть расширены.
Фото: "Уфа"
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