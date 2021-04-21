"Тедеско переоценен, но у него хороший агент". Губерниев прокомментировал данные о зарплате тренера "Спартака"

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о новости насчет размера заработной платы главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско.
Фото: "Спартак"
Напомним, ранее в интернете появились данные, согласно которым Тедеско получит в "Спартаке" около 3,5 миллиона евро за нынешний сезон.

Губерниев заявил, что Тедеско является неплохим специалистом. При этом, по словам комментатора, немецкий тренер переоценен.

"Он специалист неплохой, наверное. Если тренеру заплатили такие деньги, значит он хорошо ориентируется в рынке. Слава богу, что эти деньги платят не из бюджета Российской Федерации. Если "Лукойл" хочет платить Тедеско столько — пусть платит. "Спартак" — частная команда, это их дело. Понятно, что Тедеско переоценен. У него хороший агент, и он сам — прекрасный переговорщик. Рад за них", - сказал Губерниев.

Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ "Спартак" под руководством Тедеско набрал 47 очков и занимает третье место в турнирной таблице. От идущего вторым "Локомотива" "красно-белых" отделяют два очка. Лидером чемпионата является "Зенит" (55 очков).

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Губерниев Тедеско Спартак
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