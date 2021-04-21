СМИ: "Арсенал" не планирует продлевать контракт с Григалавой

Тульский "Арсенал" не намерен продлевать контракт с защитником команды Гией Григалавой.
Фото: ПФК "Арсенал"
Как сообщает источник, грузинский защитник покинет тульский клуб летом, по окончании контракта.

Защитник Гия Григалава стал игроком "Арсенала" в январе 2017 года. В команду он пришел на правах свободного агента. В текущем сезоне он провел 18 матчей во всех турнирах. Всего в составе "Арсенала" он сыграл в 90 матчах, забил 3 гола и сделал 3 результативных передачи. Григалава в России также играл за "Анжи", "Крылья Советов", "Волгу", "Ростов" и ФК "Москва".

"Арсенал" занимает 13-е место в таблице РПЛ, набрав в 26-ти матчах 23 очка. В 27-м туре российского чемпионата "Арсенал" сыграет против "Ростова". Матч пройдет 25 апреля в Ростове-на-Дону и начнется в 16:30 мск.

Источник: Sport24

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Теги: Арсенал Григалава
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