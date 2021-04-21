"Что касается Олича, то это была ошибка ЦСКА. Его скоро выгонят", - сказал Губерниев.
Напомним, Ивица Олич был назначен на должность главного тренера ЦСКА в конце марта, на этом посту он сменил белорусского специалиста Виктора Гончаренко.
"Армейцы" одержали три победы подряд под руководством Олича. В РПЛ ЦСКА обыграл "Тамбов" (2:1) и "Ротор" (2:0), в 1/4 финала Кубка России была победа над "Арсеналом" (2:1). После этого армейский клуб потерпел два поражения - от "Сочи" (1:2) в чемпионате России и "Локомотива" (0:3) в полуфинале национального кубка.
25 апреля ЦСКА проведет гостевой матч против "Спартака" в рамках 27-го тура РПЛ. Стартовый свисток будет дан в 16:30 мск.
Источник: Sport24
Губерниев: назначение Олича в ЦСКА было ошибкой. Его скоро выгонят
Комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение, что решение назначить Ивицу Олича на пост главного тренера ЦСКА было ошибочным.
Фото: ПФК ЦСКА
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