- Не успел еще переварить всю информацию после матча, но и команда, и тренерский штаб, и я понимаем, что мы сделали большое дело для города, для региона и для команды "Крылья Советов", - передает слова Корниленко "Спорт-Экспресс".
"Крылья Советов" во второй раз в своей истории вышли в финал Кубка России. В полуфинальном матче команда Игоря Осинькина переиграла на выезде грозненский "Ахмат" в серии пенальти (4:1) после ничьей 0:0 в основное время встречи. В предыдущих раундах на выбывание "Крылья Советов" победили "Химки" на выезде со счетом 4:0 и московское "Динамо" на своем поле со счетом 2:0.
«Ахмат» и «Крылья Советов» были равны. Осинькин переиграл Талалаева заменами под серию пенальти
Корниленко: мы сделали большое дело для города, региона и "Крыльев Советов"
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал выход команды в финал Кубка России.
Фото: МатчПремьер
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!