- Хорошо общаюсь с Паршивлюком. А когда играем друг против друга - всегда ругаемся. Я его ударю случайно, он меня - и заводимся. А когда матч заканчивается, все: шутим и смеемся, - цитирует Соболева Sport24.
24-летний форвард "Спартака" Александр Соболев в нынешнем сезоне сыграл за свой клуб 20 матчей - 18 в Российской премьер-лиге и 2 в Кубке России. Результативность Соболева составила 13 забитых мячей (12 в РПЛ, 1 в Кубке) и 3 голевых передачи (все - в РПЛ).
Соболев: когда играем друг против друга с Паршивлюком - всегда ругаемся
Нападающий "Спартака" Александр Соболев рассказал о своих взаимоотношениях с правым защитником "Динамо" Сергеем Паршивлюком.
Фото: Артем Гусев / "Ростов"
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