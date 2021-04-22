- Нормальные ли у меня сейчас отношения с Тихоновым, про которого я раньше говорил, что он не любил молодых? Хорошие, да. Тихонов был таким специально - чтобы меня завести. Я на него злился, но, возможно, не понимал, что это приносило плоды, и я забивал, - приводит слова Соболева Sport24.
24-летний нападающий "Спартака" Александр Соболев выступал под руководством главного тренера Андрея Тихонова за самарские "Крылья Советов" в 2018 году. Под началом Тихонова Соболев провел 21 матч (8 в РПЛ, 12 в ФНЛ, 1 в Кубке России) и забил 10 голов (1 в РПЛ, 8 в ФНЛ, 1 в КР).
Соболев: я злился на Тихонова, который пытался меня завести, не понимая, что это приносит плоды
Нападающий "Спартака" Александр Соболев рассказал о своем отношении к бывшему главному тренеру "Крыльев Советов" Андрею Тихонову.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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