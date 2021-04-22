"Спартак" поздравил Карреру с днем рождения

Официальный твиттер красно-белых поздравил экс-наставника команды Максимо Каррреру с 57-летием. Итальянский специалист возглавлял московский клуб с 2016 по 2018 год. При нем "Спартак" стал чемпионом России в сезоне-16/17, а также выиграл Суперкубок России.
После российской команды Каррера возглавлял греческий АЕК и "Бари", выступающий в Серии С. Недавно руководство итальянского клуба уволило Массимо.
Массимо Каррере – 57 ?— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 22, 2021
Поздравляем бывшего тренера «Спартака» с днём рождения и желаем успехов в тренерской карьере!
"Спартак" занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Красно-белые набрали 47 очков в 26 матчах сезона.
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