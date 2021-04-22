Червиченко заявил, что "Спартаку" не следует жаловаться на судейство. По его мнению, арбитры не притесняют "красно-белых".
"Будут ли лучше судить "Спартак"? "Спартак" и так очень хорошо судили. Если вы вспомните, как "Спартак" судили в Сочи и сколько им подарков там сделали... "Спартаку" грех жаловаться. Один матч судят, как им кажется, не в свою пользу — начинается паника на весь мир. "Спартак" грамотно использует свою популярность. Они громко кричат, что их притесняют, но для всех понятно, что там ничего нет", - сказал Червиченко.
Отметим, что "Спартак", набрав 47 очков, пребывает на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. В 27-м туре чемпионата "красно-белые" примут ЦСКА. Матч пройдет 25 апреля. "Армейцы" занимают пятое место в таблице РПЛ (46 очков).
Источник: Спорт-Экспресс
"Спартак" – ЦСКА рассудит Кукуян, на ВАР — Карасев. Судейские назначения на 27-й тур РПЛ
Червиченко — о решении КДК по "делу Сухины": второй раз в пользу "Спартака"
Червиченко: "Спартак" грамотно использует свою популярность. Они громко кричат о притеснениях
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о судействе в матчах с участием "красно-белых".
Фото: "Матч ТВ"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!