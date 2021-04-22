"По-прежнему считаю, что сборная России - не закрытая тема для меня. Мое функциональное состояние хорошее для сборной, я никому не уступаю, есть опыт. Там Жирков тоже бегает, никому не уступает, хотя он старше меня. Самое главное - здоровая конкуренция, чтобы тренер вызывал. Мне нужна сборная России, я хочу туда. Не знаю, на Евро или после. Хочу в сборную вернуться, для меня это цель", - сказал Глушаков.
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков провел в этом сезоне 17 матчей за подмосковную команду во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. В составе сборной России у него 57 матчей и 5 забитых мячей. Последний раз Глушаков за сборную сыграл 23 марта 2018 в товарищеском матче с командой Бразилии (0:3).
Сборная России на чемпионате Европы сыграет против команд Бельгии, Финляндии и Дании. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля текущего года. Перед Евро-2020 команда Черчесова проведет два контрольных матча. 1 июня пройдет матч против Польши в гостях, 5 июня в Москве состоится игра с командой Болгарии.
Источник: Матч ТВ
Глушаков: я хочу вернуться в сборную России. Недопонимание с Черчесовым уже в прошлом
Глушаков: хочу вернуться в сборную России, для меня это цель
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков заявил, что хочет вернуться в состав сборной России.
Фото: ФК "Химки"
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