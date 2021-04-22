Гендиректор "Динамо": мы строим успешный клуб на долгосрочную перспективу

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров рассказал о планах "бело-голубых".
"Мы не зацикливаемся на том, чтобы вложить все средства и возможности ради успешного выступления в одном сезоне. Мы строим успешный клуб на долгосрочную перспективу. И наша цель - быть в лидерах не в одном юбилейном году, а постоянно. К 2023 году мы хотим выйти на этот уровень и встретить столетие "Динамо" достойно", - сказал Пивоваров.

"Динамо" после 26 туров Российской Премьер-лиги идет на 6-м месте в турнирной таблице, имея в активе 46 очков. В последнем матче "бело-голубые" на выезде разгромили "Ротор" со счетом 3:0. В 27-м туре РПЛ команда Шварца дома сыграет против подмосковных "Химок". Матч состоится 24 апреля и начнется в 19:00 мск. До конца чемпионата "Динамо" в гостях сыграет против "Рубина" и "Локомотива" и на своем поле примет ЦСКА.

Сейчас команду возглавляет немецкий специалист Сандро Шварц. Он стал главным тренером "бело-голубых" в октябре 2020 года. Под руководством немецкого специалиста команда набрала 16 очков в семи встречах весеннего этапа чемпионата. Контракт Сандро с московским клубом рассчитан до лета 2022 года.

Источник: "СЭ"

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Теги: Динамо
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