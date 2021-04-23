– ЦСКА нужно всеми силами набирать очки и выходить в еврокубки. В противном случае сезон можно будет признать провальным. Но я уверен, что у клуба есть силы и возможности этого избежать. А Оличу желаю набраться опыта и со временем стать большим тренером, – рассказал Газзаев в интервью для "СЭ".
ЦСКА проиграл полуфинальный матч "Локомотиву" со счетом 3:0 и выбыл из борьбы за Кубок России. В чемпионате "армейцы" занимают пятое место, набрав 46 очков в 26 матчах сезона. В 27-м туре российской Премьер-лиги подопечные Ивицы Олича встретятся с московским "Спартаком". Игра состоится 25 апреля на стадионе "Открытие Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 16:30 по мск.
Валерий Газзаев дважды возглавлял красно-синих: с 2001 по 2003 год и с 2004 по 2008 год. Под руководством Газзаева ЦСКА трижды становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.
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Газзаев: ЦСКА нужно всеми силами набирать очки и выходить в еврокубки
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Фото: Getty Images
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