– В документальном проекте расскажут о главных героях "Спартака", достижениях красно-белых и их соперниках. В сериал войдут интервью с футболистами, тренерами, журналистами и болельщиками, – сказано на сайте "КиноПоиска".
Фильм планируется выпустить к 100-летию футбольного клуба, которое состоится в апреле 2022 года. В период с 1990 по 1999 год "Спартак" семь раз становился чемпионом страны. Сообщается, что производством киноленты занимается студия Stereotactic.
"Спаратк" занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Подопечные Доменико Тедеско набрали 47 очков в 26 матчах сезона. Следующую игру красно-белые проведут 25 апреля с ЦСКА. Стартовый свисток встречи прозвучит в 16:30 по московскому времени.
"КиноПоиск" снимет фильм о "Спартаке" 1990-х
Сервис "КиноПоиск HD" планирует снять о "Спартаке" документальный фильм, посвященный победам красно-белых в 1990-х годах.
Фото: ТАСС
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