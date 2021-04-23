Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев стал объектом интереса сразу трех клубов РПЛ, сообщают СМИ. По данным источника, 30-летнего атакующего хавбека хотел бы подписать "Краснодар", новый главный тренер которого Виктор Гончаренко на протяжении нескольких лет работал с Дзагоевым в ЦСКА. Также рассматривают вариант приглашения Алана в качестве свободного агента "Ростов", которому после ухода Романа Еременко недостает креативного игрока в полузащите, и "Сочи".
Контракт Дзагоева с ЦСКА истекает летом 2021 года. Ранее генеральный директор красно-синих Роман Бабаев в эксклюзивном интервью Rusfootball.info сообщил, что вопросы продления истекающих контрактов футболистов клуба будут обсуждаться с главным тренером Ивицей Оличем после окончания сезона.
Источник: Sport24
Источник: "Краснодар", "Ростов" и "Сочи" проявляют интерес к Дзагоеву
Полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева после окончания сезона хотели бы видеть в своих рядах три южных клуба Российской премьер-лиги.
Фото: ПФК ЦСКА
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