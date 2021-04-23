Источник: "Краснодар", "Ростов" и "Сочи" проявляют интерес к Дзагоеву

Полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева после окончания сезона хотели бы видеть в своих рядах три южных клуба Российской премьер-лиги.
Фото: ПФК ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев стал объектом интереса сразу трех клубов РПЛ, сообщают СМИ. По данным источника, 30-летнего атакующего хавбека хотел бы подписать "Краснодар", новый главный тренер которого Виктор Гончаренко на протяжении нескольких лет работал с Дзагоевым в ЦСКА. Также рассматривают вариант приглашения Алана в качестве свободного агента "Ростов", которому после ухода Романа Еременко недостает креативного игрока в полузащите, и "Сочи".

Контракт Дзагоева с ЦСКА истекает летом 2021 года. Ранее генеральный директор красно-синих Роман Бабаев в эксклюзивном интервью Rusfootball.info сообщил, что вопросы продления истекающих контрактов футболистов клуба будут обсуждаться с главным тренером Ивицей Оличем после окончания сезона.

Источник: Sport24

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: ЦСКА Краснодар Ростов Сочи Дзагоев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

УЕФА не будет исключать "Реал" из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов
Арустамян рассказал о вариантах продолжения карьеры Николича
Арбитр Пустовойтова будет работать на Олимпиаде в Токио 1
Источник: "Локомотив" хочет сохранить Николича, но не может гарантировать ему сохранение лидеров команды 1
Определился хозяин поля в финальном матче Кубка России
Евсеев высказал мнение об авторе дубля в ворота "Спартака" полузащитнике "Уфы" Камилове 4
"Пришли на стадион - а команды уже нет в таблице". Болельщик ЦСКА с 1944-го рассказал, как расформировывали "армейцев" 2
Дибала: Роналду одержим. Он всегда хочет побеждать, даже на тренировках
Вице-президент УЕФА сообщил, что Санкт-Петербург получил право проведения дополнительных матчей Евро-2020 2
"Уберите камеру!" "Крылья Советов" показали, что осталось за кадром победного кубкового полуфинала в Грозном (видео)
Кварацхелия назвал самого сильного футболиста РПЛ
Аналитик Трипутень: Гайч не подходил под тактику Гончаренко, в Аргентине у него были другие задачи
Кварацхелия сравнил чемпионаты России и Грузии
Источник: "Краснодар", "Ростов" и "Сочи" проявляют интерес к Дзагоеву 7
Кварацхелия: если не убили на тренировке, надо вставать
"Алло, Самара, мы в финале!" Голенков рассказал о праздновании забитого пенальти в полуфинале Кубка России
"КиноПоиск" снимет фильм о "Спартаке" 1990-х 7
Крыховяк: в России я забываю о пандемии 1
Бывший вратарь "Ростова" Радич о потере почки: самой неожиданной поддержкой стал звонок от Кадырова, который дал 50 тыс евро
Клинсманн не исключил свое назначение на пост главного тренера "Тоттенхэма"
Слуцкий – о решении Хачатурянца отстранить Вилкова: я просто аплодирую ему стоя 8
Слуцкий: травму Кварацхелии спровоцировал арбитр
Куман: не думаю, что мы сильнее претендентов на чемпионство
СМИ: "Зенит" проявляет интерес к защитнику "Ростова" 9
Газзаев: ЦСКА нужно всеми силами набирать очки и выходить в еврокубки 1
Крыховяк: вряд ли я уйду. Пока мне комфортно в России 2
Бенталеб, которым интересовалось "Динамо", может перейти в "Бернли"
Кирьяков – о матче "Локомотив" – ЦСКА: я бы не сказал, что "железнодорожники" были на голову сильнее 1
Бывший президент "Локомотива" высказался о тренере команды Николиче
Гюндоган: новый формат Лиги чемпионов - лишь меньшее из двух зол по сравнению с Суперлигой 2
Все новости
-