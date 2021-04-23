Кварацхелия сравнил чемпионаты России и Грузии

— Действительно, в России совершенно другая тактика игры, больше мыслей об обороне. В Грузии сейчас тоже начинают играть за счёт защитных действий. Но грузинский менталитет диктует своё, и футболисты берут игру на себя. Индивидуальные действия присутствуют, этого не отнять, – рассказал Хвича в интервью для "Спорт Бизнес Online".
Кварацхелия выступает в чемпионате России с февраля 2019 года, когда перешел на правах аренды в московский "Локомотив". По окончании арендного соглашения с "железнодорожниками" Хвича подписал контракт до 2024 года с "Рубином".
В текущем сезоне российской Премьер-лиги 20-летний хавбек забил четыре мяча в 23 матчах. Кроме того, в мартовских играх за сборную Грузии Кварацхелия отметился голами в ворота национальных команд Испании и Греции.
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