- Каким запомнился Лев Яшин? У Яшина были уникальные физические данные. Он был высокий, с длинными руками, но при этом гибкий. Но у "Динамо" и защита отличная была. При этом начинал он не особо удачно, даже в хоккей подумывал уходить. В свое время он был безусловно топовым вратарем. Но мне кажется, что Акинфеев, например, сильнее Яшина. Игорь и надежнее, и стабильнее, - передает слова Горохова Sport24.
Голкипер московского "Динамо" и сборной Советского Союза Лев Яшин провел за свой клуб в чемпионатах СССР 326 матчей, в которых пропустил 240 мячей; за сборную СССР - 74 матча (70 пропущенных мячей); за олимпийскую команду СССР на Олимпиаде 1956 года в Мельбурне - 6 матчей (3 пропущенных мяча). Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев сыграл за красно-синих 670 встреч во всех турнирах, пропустив в них 594 гола; за национальную команду - 111 встреч (95 пропущенных голов).
"Яшин был топовым вратарем, но Акинфеев сильнее". Фанат ЦСКА с 1944-го года сравнил двух легендарных голкиперов
93-летний болельщик ЦСКА Иван Николаевич Горохов поделился воспоминаниями о великом вратаре "Динамо" Льве Ивановиче Яшине.
Фото: РИА Новости
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