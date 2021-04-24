— В последних матчах мне больше нравится, как играет ЦСКА, и я бы даже назвал их фаворитами завтрашнего матча. Но "Спартак" играет дома, поэтому у них тоже есть все шансы победить. Думаю, "Спартак" все еще может попасть в Лигу чемпионов со второго места, — цитирует тренера Sport24.
61-летний Рианчо исполнял обязанности главного тренера "Спартака" с 22 октября по 12 ноября 2018 года. За шесть матчей под руководством испанского специалиста красно-белые одержали по две победы, ничьих и поражения.
Матч "Спартак" — ЦСКА состоится завтра, 25 апреля, в рамках 27-го тура РПЛ. Начало встречи: 16:30 мск.
Рианчо назвал ЦСКА фаворитом встречи со "Спартаком"
Бывший наставник "Спартака" Рауль Рианчо дал прогноз на матч 27-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА.
Фото: СЭ
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