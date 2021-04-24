Терюшков заявил, что Глушаков успешно восстанавливается после травмы. По его словам, возможно, Денис вернется в состав "Химок" на матч со "Спартаком" в 29-м туре РПЛ. Встреча пройдет 10 мая.
"Есть позитивные продвижения в его состоянии. Все идет по плану. Надеемся увидеть его в матче со "Спартаком", но здоровье Дениса превыше всего. Все оказалось не настолько страшно, но надо поберечься. Если будет состояние 50 на 50, лучше не выходить", - сказал Терюшков.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ 34-летний Глушаков провел 15 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
"Химки" занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков.
Источник: Спорт-Экспресс
Министр спорта Московской области: надеемся, что Глушаков вернется в состав "Химок" в матче со "Спартаком"
Министр спорта Московской области Роман Терюшков высказался о состоянии здоровья хавбека "Химок" Дениса Глушакова.
Фото: РПЛ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!