Министр спорта Московской области: надеемся, что Глушаков вернется в состав "Химок" в матче со "Спартаком"

Министр спорта Московской области Роман Терюшков высказался о состоянии здоровья хавбека "Химок" Дениса Глушакова.
Фото: РПЛ
Терюшков заявил, что Глушаков успешно восстанавливается после травмы. По его словам, возможно, Денис вернется в состав "Химок" на матч со "Спартаком" в 29-м туре РПЛ. Встреча пройдет 10 мая.

"Есть позитивные продвижения в его состоянии. Все идет по плану. Надеемся увидеть его в матче со "Спартаком", но здоровье Дениса превыше всего. Все оказалось не настолько страшно, но надо поберечься. Если будет состояние 50 на 50, лучше не выходить", - сказал Терюшков.

Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ 34-летний Глушаков провел 15 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

"Химки" занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков.

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Глушаков Химки
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