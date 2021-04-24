Валуев заявил, что "Зенит" еще рано объявлять чемпионом России. Также он выразил надежду на то, что гегемония "Зенита" в чемпионате продолжится.
"Нет, я пока не могу сказать, что "Зенит" — чемпион. Кто же прыгает через бордюр, не перешагнув через газон? Помните, многое говорили о Семаке... Все, кто отвечал и отвечает делом, у меня вызывают уважение. Это я о Семаке. Продолжится ли гегемония "Зенита"? Дай бог, чтобы это продолжалось", - сказал Валуев.
Отметим, что "Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 58 очков. "Ротор" пребывает на 15-м месте (18 очков).
Источник: Спорт-Экспресс
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Валуев: продолжится ли гегемония "Зенита"? Дай бог, чтобы это продолжалось
Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал победу "Зенита" над "Ротором" в матче 27-го тура РПЛ (6:0).
Фото: "Зенит"
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