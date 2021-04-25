Газизов - о поражении "Уфы" от "Сочи": мы показываем агрессивный футбол. Иногда ты доминируешь, но проигрываешь

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал поражение команды от "Сочи" в матче 27-го тура РПЛ (2:3).
Фото: "Уфа"
Газизов, в частности, отметил, что "Уфа" показала хороший футбол, несмотря на поражение.

"Матч очень хороший. Мы показываем, что играем в агрессивный футбол. Такое бывает в футболе — ты доминируешь, но проигрываешь. Мы должны продолжать гнуть свою линию и тогда все будет нормально. Ребятам хочу сказать спасибо. Они молодцы. Хотели сегодня победить.

Пенальти на последней минуте? Пенальти был. Вопросов нет. Но до этого, нам кажется, Терехов играл рукой. Будем пересматривать этот эпизод", - сказал Газизов.

Отметим, что "Уфа" занимает 14-е место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. В активе башкирской команды 20 баллов. "Сочи" пребывает на пятом месте в турнирной таблице (46 очков).

Источник: Sport24

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Теги: Газизов УФА Сочи
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