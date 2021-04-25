— Новый контракт? Все хорошо, все в работе. Он останется в "Спартаке"? Все будет хорошо, — цитирует Шпинева "РБ-Спорт".
27-летний Джикия защищает цвета московского клуба с января 2017 года, когда он перешел из пермского "Амкара". За это время защитник провел 130 матчей, в которых забил четыре гола и отдал восемь голевых передач. Сейчас Джикия — капитан "Спартака".
Сегодня московский клуб обыграл в дерби ЦСКА (1:0) в рамках 27-го тура чемпионата России.
Контракт Джикии истекает летом 2022 года.
Стало известно, останется ли Джикия в "Спартаке"
Вадим Шпинев, агент защитника "Спартака" Георгия Джикии, высказался о новом контракте футболиста с красно-белыми.
Фото: ФК "Спартак"
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