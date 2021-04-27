Павлюченко: Соболев сделал все, чтобы Ахметова удалили. Подлетел, упал как Неймар

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал удаление полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в матче 27-го тура РПЛ со "Спартаком" (0:1).
Фото: soccernews.ru
– Тут и Соболева заслуга есть: он подлетел, упал как Неймар. Показал, что ему больно, кричал. В этом матче он взял хитростью, сыграл на публику. Он сделал все, чтобы Ахметова удалили. Но со своей стороны Соболев сыграл правильно, – рассказал Павлюченко в интервью для "Sport 24".

Матч 27-го тура российской Премьер-лиги между "Спартаком" и ЦСКА завершился победой красно-белых с минимальным счетом. Единственный гол на 52-й минуте забил нападающий Джордан Ларссон. Большую часть игры "армейцы" провели в меньшинстве, после удаления на 32-й минуте полузащитника Ильзата Ахметова.

Эта красная карточка стала для 23-летнего хавбека второй в текущем сезоне РПЛ. Ранее он был удален в матче 23-го тура с "Зенитом" (2:3).

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своем активе 46 очков. Следующую игру команда Ивицы Олича проведет 1 мая с "Уфой".

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