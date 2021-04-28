"Конкретики нет, переговоров нет. Но есть понимание, что в "Зените" есть желание. Но по большому счету переговоров и не должно быть, потому что есть [договор], на каких условиях "Зенит" может его забрать, на каких он перейдет. Вопрос простой: "Зенит" дает отмашку — либо да, либо нет. Честно, не могу сказать, когда начнется процесс [переговоров]. Как примут окончательное решение, так, наверное, и уведомят "Ростов" и нас", - приводит слова Талаева "Спорт день за днем".
Напомним, что 27-летний защитник выступает за "Зенит" с октября 2020 года. Аренда, рассчитанная до июня 2021 года, обошлась петербургскому клубу в 400 тысяч евро. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги в составе сине-бело-голубых Чистяков провел 11 матчей и отметился одной голевой передачей. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2,5 млн евро.
"Зенит" по итогам 27-и туров чемпионата России возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 58 очков.
Агент: в "Зените" есть желание выкупить Чистякова у "Ростова"
Андрей Талаев, агент защитника "Ростова" Дмитрия Чистякова, выступающего на правах аренды за "Зенит", высказался о возможном выкупе игрока.
Фото: ФК "Ростов"
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