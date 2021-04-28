Уилкшир - о Черчесове: общение — явно не его сильная сторона

Экс-игрок московского "Динамо" Люк Уилкшир рассказал о различиях между тренерами, под руководством которых ему довелось играть в стане бело-голубых.
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
"Каждый тренер — это отдельная личность. Есть стандартные моменты, но у всех к ним свой особенный подход. Мне посчастливилось поработать со многими специалистами, от каждого для себя что-то почерпнул и использую это сейчас в своей карьере.

В Черчесове были определенные вещи, которые мне не нравились. Я бы не сказал, что он был груб со мной, но общение — явно не его сильная сторона", - приводит слова Уилкшира "РБ Спорт".

Напомним, что австралийский защитник выступал за "Динамо" с 2008 по 2014 год. В разное время в московском клубе его тренировали Андрей Кобелев, Станислав Черчесов, Сергей Силкин, Дмитрий Хохлов, Миодраг Божович и Дан Петреску.

Уилкшир завершил профессиональную карьеру футболиста в 2018 году и стал тренером. В настоящее время он работает в австралийском клубе "Вуллонгонг Вулвз".

Черчесов на данный момент возглавляет сборную России.

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Теги: Уилкшир Черчесов Динамо
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