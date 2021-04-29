"Если "Спартак" возьмет 9 очков, то станет вторым - "Локомотив" очки потеряет". Широков - о борьбе за 2 место в РПЛ

Экс-игрок сборной России Роман Широков поделился мнением о борьбе за второе место в Российской Премьер-Лиге.
Фото: life.ru
"Какого-то задела прочности ни у "Локо", ни у "Спартака" нет. Но мне думается, что если красно-белые возьмут 9 очков, то станут вторыми – "железнодорожники" очки потеряют.

У "Зенита" огромная мотивация в матче с "Локо", выиграть титул дома и сделать хет-трик чемпионский – сумасшедшая мотивация", - приводит слова Широкова "РБ Спорт".

"Локомотив" по итогам 27-и туров занимает 2-е место в чемпионате России, имея в своем активе 52 очка. "Спартак", набрав 50 зачетных баллов, располагается на 3-й строчке турнирной таблицы.

"Железнодорожникам" до конца чемпионата предстоят матчи с "Зенитом" (в гостях), "Динамо" (на нейтральном поле) и "Уралом" (дома), а красно-белым - с тульским "Арсеналом" (в гостях), "Химками" (дома) и "Ахматом" (в гостях).

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Теги: Спартак Локомотив Широков
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