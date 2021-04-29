Бекмамбетов сравнил развитие "Краснодара" со стратегией Петра I

"Я был в Краснодаре по приглашению Галицкого. Посетил стадион, местную академию, и это поразительный пример того, как человек с головой, со своим видением будущего построил правильную вещь. В будущем он наверняка будет продавать футболистов, а не покупать. И его тренд, идея, что надо растить своих – она очень правильная. Да, Петр I тоже привозил архитекторов и строителей из Европы, но он вырастил и своих. Просто другого пути, значит, не было, надо было быстро развиваться", - сказал Бекмамбетов.
В текущем сезоне "Краснодар" занимают 10-ю строчку в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. В активе подопечных Виктора Гончаренко 38 очков после 27 матчей. В последнем туре чемпионата России "быки" на выезде обыграли "Рубин" (1:0). Единственный гол в матче забил полузащитник Алексей Ионов.
Следующую игру "Краснодар" проведет 1 мая на домашнем стадионе. В 28-м туре РПЛ соперником "черно-зеленых" станет "Сочи". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по московскому времени.
"Краснодар" три раза становился бронзовым призером чемпионата России (2014/2015, 2018/2019 и 2019/2020). "Быки" дважды выходили в 1/8 финала Лиги Европы (2016/2017, 2018/2019).
Источник: Советский спорт
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Фото: РИА Новости
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