Романцев: Тедеско показал, что и зарубежный специалист может стать в команде своим

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев поделился мнением о работе наставника красно-белых Доменико Тедеско.
Фото: "Чемпионат"
– Я всегда выступал за российских тренеров. Но приход Тедеско показал, что и зарубежный специалист может стать в команде своим. Доменико оказался одним из первых, кто, приехав в нашу страну, стал осваивать ее язык, изучать культуру. Это сыграло свою роль — "Спартак" встряхнулся, стал веселее, азартнее, – рассказал Романцев в интервью для "СЭ".

Тедеско возглавил "Спартак" в октябре 2019 года после отставки с поста главного тренера московской команды Олега Кононова. В дебютном для немецкого специалиста сезоне красно-белые заняли седьмое место. В текущей кампании "народная команда" располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков в 27 матчах.

Контракт Доменико с клубом рассчитан до лета 2021 года. Немец уже объявил, что не станет продлевать трудовое соглашение и покинет команду.

Следующую игру "Спартак" проведет 3 мая с тульским "Арсеналом". Стартовый свисток встречи прозвучит в 16:30 по мск.

Романцев: согласен с тем, что "Спартак" должен сделать все, чтобы сохранить Тедеско

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Теги: Романцев Спартак Тедеско
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