– Будет сделано все возможное, чтобы клуб сыграл в переходных матчах, если заслужит это право в спортивной борьбе. Недопуск "Алании" станет катастрофой — и для республики, и для нашей команды, которая в год 100-летия мечтает вернуться в элиту российского футбола. Хочется думать, что этого не произойдет, – приводит слова Дзиваева "Матч ТВ".
Напомним, ранее появилась информация, что "Оренбург" и "Алания" могут быть не допущены до участия в российской Премьер-лиге в следующем сезоне из-за несоответствия их стадионов регламенту соревнований.
После 39 туров Футбольной национальной лиги подопечные Спартака Гогниева занимают четвертую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 73 очка. Следующую игру "Алания" проведет 2 мая с "Балтикой". Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Митрофанов прокомментировал информацию о том, что "Оренбург" и "Алания" не будут допущены до участия в РПЛ
"Алания": недопуск клуба до стыковых матчей станет катастрофой
Руководитель пресс-службы "Алании" Константин Дзиваев отреагировал на информацию о том, что клуб могут не допустить до переходных матчей из-за несоответствия стадиона регламенту РПЛ.
Фото: ФК "Алания"
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