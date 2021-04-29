"Алания": недопуск клуба до стыковых матчей станет катастрофой

Руководитель пресс-службы "Алании" Константин Дзиваев отреагировал на информацию о том, что клуб могут не допустить до переходных матчей из-за несоответствия стадиона регламенту РПЛ.

Фото: ФК "Алания"