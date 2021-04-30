Лахтер заявил, что лучший вариант для "Спартака" - бывший наставник "Монако" Леонарду Жардим. По его словам, этот португальский специалист использует различные системы игры. Агент отметил, что Жардим смотрит матчи "Спартака". Лахтер добавил, что может привести этого тренера в клуб, если он интересен "красно-белым".
"Думаю, это может быть Леонарду Жардим. Голодный, без работы, всегда готовый к вызову. Наглый, борзый, амбициозный, эгоцентричный, может кого угодно на место поставить. Проповедует вариативные системы игры. Его команды легко перестраиваются по ходу матча. Человек полтора года без команды, при этом из десятки лучших тренеров не вываливается, и это говорит само за себя. Для меня очень сильная кандидатура. Жардим смотрит игры "Спартака" и если клубу он интересен, могу его привести", - заявил Лахтер.
Напомним, ранее наставник "Спартака" Доменико Тедеско сообщил, что не собирается пролонгировать контракт с клубом. Соглашение немецкого специалиста с москвичами рассчитано до конца нынешнего сезона.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ "Спартак" под руководством Тедеско набрал 50 очков и пребывает на третьем месте в турнирной таблице.
Источник: Телеграм-канал "РБ Спорт"
Агент Лахтер: Жардим смотрит игры "Спартака". Могу привести его в клуб
Известный агент Деннис Лахтер рассказал, кто, по его мнению, является оптимальным кандидатом на пост главного тренера "Спартака".
Фото: Getty Images
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