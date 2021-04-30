Напомним, ранее стало известно, что Булыкин, входящий в совет директоров "Локомотива", вскоре покинет клуб. Бывший футболист заявил, что сегодня последний день его работы в "Локо".
В комментарии к новости об уходе из клуба Булыкин отметил, что планирует испытать свои силы в новой сфере деятельности.
"Мы с руководителем "Локомотива" Владимиром Валерьевичем Леонченко обсудили проделанную работу, пообщались о перспективах клуба. Но у меня есть дальнейшие планы и амбиции попробовать себя в новой сфере. Так что большое спасибо "Локомотиву", бывшим и нынешним руководителям, тренерам и команде!" - заявил Булыкин.
Источник: Телеграм-канал "РБ Спорт"
Булыкин - об уходе из "Локомотива": у меня есть дальнейшие планы и амбиции попробовать себя в новой сфере
Дмитрий Булыкин заявил, что намерен сменить сферу деятельности после ухода из "Локомотива".
Фото: "Локомотив"
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