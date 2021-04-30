– Первое, что я поменял в "Химках"? Полноценно перешли на три центральных защитника. Я люблю играть в четыре, но мы посчитали, что этот подбор игроков сможет принести больше пользы именно в такой схеме. Так что тут отталкивался от футболистов, - передает слова Черевченко Sports.ru.
Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко принял команду после 8 тура Российской премьер-лиги текущего сезона, к этому моменту подмосковный клуб с 3 набранными очками находился на 15 строчке турнирной таблицы, занимая место в зоне прямого вылета. Под руководством Черевченко красно-черные набрали 38 очков в 19 матчах и выбрались на текущее восьмое место.
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Черевченко рассказал, что первым делом поменял в "Химках"
Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко сообщил, что именно изменил по приходу в клуб в первую очередь.
Фото: РИА Новости
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