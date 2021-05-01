Представитель Бету подтвердил интерес к игроку от российских клубов

Представитель агентства TrustSport, ведущего дела нападающего португальского "Портимоненси" Бету, прокомментировал интерес со стороны ЦСКА.
Фото: Getty Images
— У Бету очень хорошие футбольные характеристики, поэтому за ним следят многие клубы из Европы. Это нормальное явление. Есть ли среди них ЦСКА? Я не могу подтвердить или опровергнуть эту информацию, но интерес из России есть, — цитирует представителя Sport24.

23-летний Бету в текущем сезоне провел 26 матчей, в которых забил 11 голов и отдал три голевые передачи. Контракт португальского футболиста истекает летом 2023 года, Transermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.

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Теги: Российские трансферы
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