Гончаренко заявил, что "Краснодар" в целом контролировал ход матча. Вместе с тем, по словам тренера, игру его команды сломало удаление. Также Гончаренко отметил игру "Сочи" в обороне. Этой команде удается по ходу матчей перекрывать все опасные зоны, заявил наставник "быков".
"Результат неприятный. Но мы контролировали ход встречи большую часть матча. Пропустили быстрый гол, но выдержали этот удар. Наверное, заслужили этот результат тем, как играли после удаления.
"Сочи" — это всегда головная боль. Идеально обороняются, перекрывают все зоны.
Не видел причин, по которым мы не могли дальше атаковать. Однако удаление все сломало", - сказал Гончаренко в эфире телеканала "Матч Премьер".
Отметим, что "Краснодар" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. "Сочи" пребывает на пятом месте (49 очков).
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Гончаренко: "Сочи" - это всегда головная боль. Они идеально обороняются
Наставник "Краснодара" Виктор Гончаренко прокомментировал поражение в матче 28-го тура РПЛ с "Сочи" (1:3).
Фото: ЦСКА
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