"На первых тренировках в Екатеринбурге думал, что "#####" (блин) - это "привет", потому что все постоянно говорили друг другу это слово. Честно, это было первое русское слово, которое я выучил.
Сейчас знаю 10-15 матерных слов, но во время игры слышу их очень много. Думаю, что в сложных матчах, когда ничего не получается, 60-70% речи футболистов – исключительно мат. Но это можно понять – все злятся и нервничают", - приводит слова Конате "Матч ТВ".
Напомним, что форвард выступал за "Урал" с августа 2016-го по январь 2017-го. Перед переходом в "Тамбов" в июле 2019-го он защищал цвета "Кайрата", "Гомеля" и "Пюника". В сентябре 2019-го Конате перебрался в "Химки" из стана "волков" в статусе свободного агента.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги нападающий в составе подмосковного клуба принял участие в 26-и матчах во всех турнирах, отличившись в них четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 350 тысяч евро.
Конате: на первых тренировках в Екатеринбурге думал, что "#####" - это "привет", потому что все постоянно говорили друг другу это слово
Нападающий "Химок" из Буркина-Фасо Мохамед Конате, ранее защищавший цвета "Урала", признался, что знает более десяти русских матерных слов.
Фото: ФК "Химки"
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