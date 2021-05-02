Конате: на первых тренировках в Екатеринбурге думал, что "#####" - это "привет", потому что все постоянно говорили друг другу это слово

Нападающий "Химок" из Буркина-Фасо Мохамед Конате, ранее защищавший цвета "Урала", признался, что знает более десяти русских матерных слов.

Фото: ФК "Химки"