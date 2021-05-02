По информации источника, интерес к 31-летнему аргентинцу проявляет "Краснодар". Контракт Паломино с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июля 2022 года.
В нынешнем сезоне итальянской Серии А защитник принял участие в 31 матче, отличившись в них одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 10 млн евро.
Напомним, что за "Аталанту" также выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.
Источник: "Спорт-экспресс"
Источник: "Краснодар" проявляет интерес к одноклубнику Алексея Миранчука
Защитник "Аталанты" Хосе Луис Паломино может сменить клубную прописку.
Фото: ФК "Аталанта"
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