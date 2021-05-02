Бывший врач "Спартака": у Влашича нехорошая травма. Думаю, он пропустит концовку чемпионата

Напомним, ранее ЦСКА сообщил, что Влашич повредил коленный сустав в матче 28-го тура РПЛ с "Уфой" (1:1). Сколько пропустит игрок из-за травмы, пока неизвестно.
Васильков заявил, что эта травма требует тщательного лечения. По его словам, Влашич, вероятно, пропустит концовку текущего сезона.
"У футболистов самое уязвимое звено в опорно-двигательном аппарате — это коленный сустав. Он самый мощный во всем организме и, как ни странно, самый уязвимый именно в таком спорте как футбол. Это нехорошая травма, она требует тщательного и ежедневного лечения. Я думаю, что он концовку чемпионата пропустит. На лечение уйдет около месяца.
Влашич может играть, однако не думаю, что есть смысл ставить его на последние матчи. Уже понятно, какое место займет ЦСКА. Особой мотивации здесь нет. Пусть футболист как следует вылечится", - сказал Васильков.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Влашич провел 26 матчей, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.
Источник: Sport24
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Фото: ЦСКА
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