Напомним, что 23-летний хорват получил травму в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги против "Уфы" (1:1). По итогам медицинского обследования у Влашича было диагностировано частичное повреждение капсульно-связочного аппарата коленного сустава с воспалением жировой ткани.
"Никола не пропустит Евро. Все хорошо. Он нормально себя чувствует. На восстановление после травмы уйдет одна неделя", - приводит слова агента Sport24.
В нынешнем сезоне в составе ЦСКА Влашич принял участие в 34-х матчах во всех турнирах, отличившись в них 12-ю забитыми мячами и 6-ю результативными передачами. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 30 млн евро.
Агент рассказал о сроках восстановления Влашича
Агент Тончи Мартич, представляющий интересы полузащитника ЦСКА и сборной Хорватии Николы Влашича, сообщил, что игрок сможет принять участие в чемпионате Европы.
Фото: Константин Рыбин/РПЛ
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