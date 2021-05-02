– Есть ли шанс у "Зенита" стать гегемоном в России, как "Бавария" в Германии? "Зенит" должен к этому стремиться. Думаю, каждый руководитель, тренер и игрок хочет этого. Все в наших руках, – рассказал Сутормин в интервью для "СЭ".
"Зенит" досрочно стал чемпионом РПЛ после победы над "Локомотивом" в матче 28-го тура со счетом 6:1. В составе сине-бело-голубых голами отметились нападающие Артем Дзюба (дубль), Сердар Азмун (хет-трик) и Малком. Единственный мяч "Локомотива" забил форвард Фрасуа Камано.
Эти золотые медали стали третьими подряд для подопечных Сергея Семака. Петербургский клуб становился чемпионом в сезонах-2018/19 и -2019/20.
Сутормин выступает за сине-бело-голубых с лета 2019 года. В текущем сезоне он принял участие в 24 матчах российской Премьер-лиги, забил три мяча и отдал пять результативных передач.
Сутормин: "Зенит" должен стремиться стать гегемоном в России, как "Бавария" в Германии
Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин прокомментировал третье чемпионство команды подряд.
Фото: ФК "Зенит"
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