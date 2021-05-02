– Победа в чемпионате еще более закономерная, чем год назад. Теперь нужно укрепить команду, чтобы успешно сыграть в Лиге чемпионов. Хорошо, что завоевали прямую путевку — для клуба это как минимум прибыль в 20 миллионов евро, – приводит слова Орлова "Чемпионат".
"Зенит" досрочно стал чемпионом России, получив золотые медали за два матча до конца сезона. В матче 28-го тура российской Премьер-лиги подопечные Сергея Семака одержали победу над "Локомотивом" со счетом 6:1. Сине-бело-голубые стали победителями РПЛ третий сезон подряд.
Следующую игру "Зенит" проведет 8 мая с "Уфой". Стартовый свисток встречи прозвучит в 14:00 по московскому времени.
Победа в чемпионате позволяет петербургскому клубу получить прямую путевку в Лигу чемпионов.
Орлов – о "Зените": победа в чемпионате еще более закономерная, чем год назад
Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о чемпионстве "Зенита" в РПЛ-2021.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!