Непомнящий: Семак сделал то, чего не удавалось зарубежным тренерам

Российский тренер Валерий Непомнящий оценил работу Сергея Семака на посту наставника "Зенита".
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
– Сейчас "Зенит" далеко в отрыве от всех команд. Семак сделал то, чего не удавалось зарубежным тренерам, таким как Манчини. Три чемпионства подряд – это серьезный уровень. Рад за Сергея и думаю, что следующий шаг – проявить себя в Лиге чемпионов,– заявил Непомнящий в интервью для "Российской газеты".

"Зенит" одержал победу в матче 28-го тура российской Премьер-лиги с "Локомотивом" (6:1). В составе петербургской команды голами отметились нападающие Сердар Азмун (хетт-трик), Артем Дзюба (дубль) и Малком. Единственный мяч красно-зеленых забил форвард Франсуа Камано.

Благодаря трем набранным очкам в игре с "железнодорожниками" сине-бело-голубые досрочно стали чемпионами России. Это уже третьи подряд золотые медали российской Премьер-лиги для "Зенита" под руководством Семака.

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Теги: Непомнящий Зенит Семак
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